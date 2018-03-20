ريال مدريد يرصد 60 مليون يورو لضم حارس من الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحيفة أن نادي ريال مدريد الإسباني، قدم عرضا بقيمة 60 مليون يورو لضم البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، إن مسؤولي النادي الملكي قدموا عرضا لضم أليسون لمدة خمس سنوات مقبلة، مقابل خمس ملايين يورو في الموسم الواحد.

وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد يسعى بقوة لضم حارس مرمى جديد إلى صفوفه، وأن إدارة "الميرينجي" لا تريد الانتظار وتكرار تجربتها الفاشلة لضم حارس مرمى فريق أتلتيك بيلباو الشاب كيبا اريزابالاغا (23 عاما)، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأعرب الحارس أليسون بيكر (25 عاما) عن سعادته باهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، في تصريحات نقلتها صحيفة "غلوبوسبورت" البرازيلية قال فيها: "أشعر بأنني في تحسن مستمر خلال الفترة الماضية، وأصبحت أمتلك ثقة أكبر وحظيت برضا الجمهور".

وبالرغم من أن الفريق الملكي لا يزال مهتما بالتعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي في الصيف المقبل، إلا أن أليسون بيكر يبقى الخيار الأول، وسيراقب عن قرب في مباراتي دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، أمام برشلونة، مطلع أبريل المقبل.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي