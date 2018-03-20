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رونالدو بزي البرتغال الجديد لمونديال 2018 قبل مواجهة الفراعنة

20 مارس 2018 | 13:46 GMT
رونالدو بزي البرتغال الجديد لمونديال 2018 قبل مواجهة الفراعنة
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/ Reuters

كشف منتخب البرتغال، بطل "يورو 2016" النقاب عن زيه الجديد الذي سيرتديه خلال نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو المقبلين.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال على "تويتر"، مجموعة من الصور لنجوم المنتخب وهم يرتدون القمصان الجديدة، يظهر فيها النجوم كريستيانو رونالدو، وريكاردو كواريزما، وأندريه سيلفا، وعلق عليها قائلا: "نبدو بشكل جيد في طريقنا إلى روسيا".

وتميز القميص الأساسي الجديد لبرازيليي أوروبا بلونه الشهير الأحمر القاتم، بينما جاء القميص الاحتياطي باللون الأبيض، مع وجود اللون الأخضر في القميصين، وهو من تصميم شركة "نايك" الأمريكية.

ومن المنتظر أن يرتدي لاعبو منتخب البرتغال لأول مرة القميص الجديد خلال المباراة الودية ضد منتخب مصر، يوم الجمعة المقبل، إذ تقرر ارتداء كل المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2018، قمصانها الجديدة في فترة مباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل انطلاق البطولة.

المصدر: "twitter.com/selecaoportugal"

نايف الكوردي

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