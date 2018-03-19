بلاتر يكشف حقيقة فوز الاتحاد السوفيتي على أمريكا في أولمبياد 1972

كشف الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جوزيف بلاتر، عن تفاصيل فوز منتخب الاتحاد السوفيتي على نظيره الأمريكي في نهائي مسابقة كرة السلة في أولمبياد 1972.

وفي تصريح لوكالة "سبورت إكسبريس"، قال بلاتر الذي كان ضمن لجنة الحكام في أولمبياد 1972، إنه قبل رمية الفوز التي نفذها ألكسندر بيلوف، لم تتبق على نهاية مباراة منتخب الاتحاد السوفيتي ونظيره الأمريكي إلا ثانية واحدة وليس 3.

وأضاف: "لنعتبرها ثانية واحدة فقط، ولكن لا يمكن اعتبار أن اللعبة انتهت".

وأشار بلاتر إلى أن الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة ويليام دجونسون، هو الذي قرر لعب 3 توان، لأنه كان من المستحيل استئناف المباراة في ثانية واحدة".

ووفقا لبلاتر فإن المسؤول على التوقيت أرجع عقارب الساعة إلى الوراء لمدة 3 ثوان لم تلعب، وأضاف: "الكرة كانت عند الروس، وتقدموا في اللعب.. ومضى الوقت، فأرسل أحد لاعبي منتخب الاتحاد السوفيتي كرة طويلة عبر الملعب لتصل إلى ألكسندر بيلوف الذي وضعها في السلة، ومباشرة بعد ذلك انقضت ثلاث ثوان، ليفوز منتخب الاتحاد السوفيتي على نظيره الأمريكي بفارق نقطة واحدة".

وتوج المنتخب السوفيتي السابق، بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في مدينة ميونيخ الألمانية عام 1972، عقب فوزه المثير في المباراة النهائية على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بنتيجة (51-50).

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض