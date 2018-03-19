شاهد.. رقصة ميسي وسرها!

فاجأ الأرجنتيني ليونيل ميسي عشاقه بطريقة جديدة للاحتفال بهدفه خلال لقاء فريقه برشلونة وضيفه أتلتيك بيلباو أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واحتفل الساحر ليونيل ميسي بتسجيله الهدف الثاني للفريق الكتالوني، عند الدقيقة 30 برقصة طريفة، على ملعب "كامب نو".

وتبادر إلى الأذهان مباشرة احتمالان لسر الرقصة، الأول هو أن ميسي كرر رقصة زميله في الفريق المدافع الكولومبي ياري مينا.

والثاني هو أن البرغوث الأرجنتيني أهدى الرقصة لابنه الذي ولد قبل أسبوع.

لكن القناة الكتالونية "Esports RAC1" أكدت أن هذه الرقصة كانت لزميله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، وذلك على خلفية دعابة بينهما.

وتوجه ميسي خلال الرقصة إلى سواريز، الذي تفرج على المباراة مع عائلته في المدرجات، بسبب عقوبة الإيقاف.

المصدر: "sports.ru"

نايف الكوردي