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لايبزيغ يحقق فوزا تاريخيا على بايرن ميونخ في "البوندسليغا"

الرياضة

لايبزيغ يحقق فوزا تاريخيا على بايرن ميونخ في
twitter@DieRotenBullen
لايبزيغ يصدم بايرن ميونيخ في البوندسليغا
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حقق لايبزيغ مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه لأول مرة في تاريخه على ضيفه بايرن ميونخ، 2-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل هدفي لايبزيغ كل من نابي كيتا في (د.37) وتيمو فيرنر في (د.56)، فيما أحرز هدف بايرن الوحيد ساندرو فاجنر في (د.12).

وتجمد رصيد الفريق البافاري عند 66 نقطة في صدارة "البوندسليغا"، بفارق 17 نقطة عن شالكه الوصيف، فيما ارتفع رصيد لايبزيغ إلى 43 نقطة في المركز السادس.

وهذا الفوز الأول لـ لايبزيغ وصيف الموسم الماضي في آخر 5 مباريات بالدوري الألماني.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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