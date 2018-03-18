تشيلسي يكمل المربع الذهبي في كأس الاتحاد الإنجليزي

أكمل تشيلسي عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إثر فوزه الصعب على مضيفه ليستر سيتي 2-1 الأحد، بعد لعب شوطين إضافيين في ختام الدور ربع النهائي.

تقدم تشيلسي عبر الإسباني ألفارو موراتا في (د.42)، وأدرك فاردي التعادل في (د.76) ليجر اللقاء إلى التمديد.

وكان للبديل الإسباني بيدرو رودريغيز كلمة الفصل بتسجيل هدف الفوز لصالح تشيلسي (د.105).

وانضم تشيلسي بذلك إلى فرق ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد وتوتنهام التي تأهلت إلى نصف نهائي البطولة في وقت سابق.

المصدر: وكالات

فادي سيمير