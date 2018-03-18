ولايتا ديتشا الإثيوبي يقصي الزمالك من كأس الاتحاد الأفريقي
Reuters
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فجر فريق ويلايتا ديتشا الإثيوبي مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أطاح بالزمالك المصري من دور الـ32 لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
إنجاز ويلايتا ديتشا جاء بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بفوز الأبيض بنتيجة 2-1.
سجل ثنائية الزمالك أحمد مدبولي في (د.44 و49) وأحرز هدف الفريق الإثيوبي عبد الصمد علي في (د.52) واحتكم الفريقان بعد ذلك لضربات الترجيح.
وكان الفريق الإثيوبي قد فاز ذهابا في السابع من الشهر الحالي على الزمالك 2-1 أيضا.
المصدر: وكالات
فادي سيمير
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