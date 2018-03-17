الأهلي المصري يتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

تأهل الأهلي المصري إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عقب تكرار فوزه على مونانا الغابوني 3-1 في المواجهة التي أقيمت ضمن إياب دور الـ32 من البطولة.

سجل ثلاثية الأهلي ميدو جابر في (د.8) والمغربي وليد أزارو في (د.30) ووليد سليمان في (د.82)، بينما أحرز اللاعب دافيد ماتسيمبا هدف مونانا في (د.44)، ليتأهل الأهلي لدور المجموعات بعد فوزه ذهابا 4-0.

المصدر: وكالات

فادي سيمير