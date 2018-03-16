كامبل يشبه رئيسة الوزراء البريطانية بطغاة أوروبا

في تصريح مثير للدهشة شبه لاعب منتخب إنجلترا السابق سول كامبل مقاطعة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لبطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا بتصرفات النظام النازي لأدولف هتلر.

وكانت ماي، أعلنت الأربعاء الماضي، مقاطعة بلادها دبلوماسيا لمنافسات كأس العالم 2018 التي ستقام الصيف المقبل في روسيا بعد مزاعم تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال.

وقالت ماي: الوزراء البريطانيون وأفراد العائلة المالكة لن يحضروا مباريات كأس العالم التي ستقام في روسيا بعد مقتل الجاسوس.

المدافع السابق لمنتخب "الأسود الثلاثة" كامبل (43 عاما) والذي حاول الترشح لمنصب رئيس بلدية لندن عام 2015، يرى أن السياسيين دائما يستخدمون قوة الرياضة كدعاية لمصالحهم الخاصة.

وقال كامبل: "يستخدمون الرياضة وكرة القدم للسيطرة على أذهان الناس... هتلر وفرانكو وموسوليني استخدموها، إنها موجودة في التاريخ".

وتابع: استخدم هتلر دورة الألعاب الأولمبية عام 1936 كمثال لعرض قوة "ألمانيا الجديدة" على العالم.

وأضاف: "الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني أرسى فكرة كرة القدم باعتبارها لعبة فاشية، ومن المؤكد أن أي انتصارات على البلدان المتصارعة تظهر أن النظام الفائز هو الأفضل".

المصدر: The Sun

فادي سيمير