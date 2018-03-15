تشابي ألونسو مهدد بالسجن 8 سنوات ونصف

أعلن مصدر قضائي إسباني الخميس أن مصلحة الضرائب التي تتهم لاعب ريال مدريد وبايرن ميونيخ الألماني سابقا تشابي ألونسو بالتهرب بين 2010 و2012، طلبت له عقوبة السجن 8 سنوات ونصف.

وحسب المصدر نفسه، فإن محامي الدولة الذي يمثل مصلحة الضرائب في هذه القضية، يوجه إلى لاعب الوسط الدولي السابق (36 عاما و114 مباراة دولية) ثلاث تهم تتعلق بتهربه من الضرائب عن عائداته من حقوق الصورة، في حين لم تكشف النيابة العامة بعد مطالبها.

وبحسب الشكوى المقدمة ضد ألونسو، فقد تهرب اللاعب من دفع ضرائب في إسبانيا عن حقوق الصورة قبل انتقاله إلى ريال مدريد، وأرسلها إلى شركة تتخذ مقرا لها من جزيرة ماديرا البرتغالية التي تعتبر إحدى الملاذات الضريبية.

وكلفت محكمة مدريد بداية النظر بهذه القضية، لكنها أقفلت الملف معتبرة أن المقصود لا يتجاوز حدود رفع مستوى الدخل، لكن النيابة العامة ومصلحة الضرائب أطلقتا نهاية 2017 القضية من جديد، واعتبر قضاة الاستئناف أن التهم الموجهة إلى ألونسو "تستند إلى أسس كافية" لإعادة فتح الملف.

ووجهت مصلحة الضرائب في السنوات الأخيرة اتهامات مماثلة لبعض النجوم الذين فضلوا تسوية أوضاعهم على الذهاب إلى السجن ومنهم التشيلي أليكسيس سانشيز (مانشتسر يونايتد الإنجليزي حاليا) والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو (برشلونة حتى مطلع 2018، ثم هيبي تشاينا فورتشن الصيني) والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد).

في المقابل، فضل الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) المواجهة ففرضت عليه غرامة بقيمة 2,1 مليون يورو، وعقوبة بالسجن 21 شهرا حولت في النهاية إلى غرامة مالية.

ويتهم النجم الآخر في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتهرب الضريبي عن مبلغ 14,7 مليون يورو، لكنه ينفي ذلك.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير