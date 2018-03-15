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كأس العالم تحط في مصر

15 مارس 2018 | 16:35 GMT
كأس العالم تحط في مصر
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وصلت كأس العالم لكرة القدم إلى مطار القاهرة، اليوم الخميس، في زيارة ترويجية تستغرق 24 ساعة ضمن جولتها العالمية التي تسبق انطلاق البطولة في روسيا في يونيو المقبل.

ويحمل وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم الكأس أثناء جولتها إلى مصر، علما أن وفد الفيفا سيزور 51 دولة في إطار جولته العالمية.  

وتوجه الوفد الذي يرأسه اللاعب الفرنسي السابق كريستيان كريمبو إلى مقر قصر الاتحادية الرئاسي حاملا الكأس، وكان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.  

ومن المقرر أن يقوم وفد الفيفا المصاحب لكأس العالم برفقة الشركة الراعية بجولة في عدد من المواقع في القاهرة والجيزة لمشاركة الشعب المصري فرحة وصول كأس العالم.  

وستغادر الكأس العالمية مصر صباح الغد من مطار الغردقة متجهة إلى نابولي في إيطاليا في بداية جولتها الأوروبية قبل أن تواصل رحلتها بالتوجه إلى الأرجنتين.  

وتشمل جولة كأس العالم زيارة 91 مدينة في 51 دولة في قارات العالم الست ليشاهدها الملايين من محبي كرة القدم في كافة أنحاء العالم.

المصدر: رويترز

فادي سيمير

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