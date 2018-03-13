دراسة جديدة تحدد قيمة محمد صلاح

ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، أن سعر محمد صلاح في سوق الانتقالات العالمية، قفز بواقع 75 مليون يورو خلال 6 أشهر فقط، وصولا إلى 162.8 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الموقع السويسري (CIES) المهتم بأرقام اللاعبين، أن "هناك الكثير من الأصوات شككت في نجاح صفقة التعاقد مع محمد صلاح الصيف الماضي، لكن تلك الأصوات أصبحت صامتة الآن أمام النجاحات الرائعة التي حققها اللاعب المصري مع "الريدز"، ليصبح أكثر من حقق زيادة في قيمته التسويقية في أوروبا خلال تلك الفترة".

وختمت الصحيفة تقريرها عن محمد صلاح، قائلة، "قيمة محمد صلاح قفزت من 88.1 مليون يورو في سبتمبر الماضي إلى 162.8 مليون يورو، متفوقا على ثلاثي مانشستر سيتى، إيدرسون حارس المرمى، وغابرييل خيسوس وليروى سانى، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان خلال الفترة من سبتمبر 2017 إلى مارس 2018".

ويواصل الفرعون المصري صلاح، تألقه خلال الموسم الحالي، لاسيما في مسابقة البريميرليغ، حيث ينافس على لقبي الهداف، وأفضل لاعب.

ويمتلك صلاح 24 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتساوي مع هاري كين هداف توتنهام هوتسبير، بينما يأتي خلفهما الأرجنتيني سيرخيو أغويرو نجم مانشستر سيتي بـ21 هدفا.

وانتقل صلاح العام الماضي إلى ليفربول من روما الإيطالي مقابل 43.3 مليون جنيه إسترليني. وفي سبتمبر الماضي، رفع موقع (CIES) قيمة انتقاله إلى 88.1 مليون يورو.

المصدر: وكالات

فادي سيمير