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مونديال روسيا.. رينار يعلن عن تشكيلة "أسود الأطلس"

13 مارس 2018 | 15:49 GMT
مونديال روسيا.. رينار يعلن عن تشكيلة "أسود الأطلس"
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/ AFP

أعلن هيرفي رينار عن تشكيلة منتخب المغرب استعدادا للمباراتين الوديتين أمام منتخبي صربيا وأوزبكستان استعدادا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وضمت التشكيلة وليد أزارو نجم النادي الأهلي وهداف الدوري المصري بجانب هداف بطولة أفريقيا للمحليين أيوب الكعبي وقائد المنتخب المحلي بطل أفريقيا بدر بانون لاعب الرجاء البيضاوي.

وأعاد رينار للفريق كلا من زكريا لبيض وياسين بامو وسفيان بوفال بينما استبعد أسامة طنان.

وجاءت التشكيلة الجديدة على النحو التالي:

حراس المرمى: منير المحمدي (نومانسيا الإسباني) وياسين بونو (خيرونا الإسباني) وأحمد رضا التاكناوتي (اتحاد طنجة).

المدافعون: المهدي بنعطية (يوفنتوس الإيطالي) ومروان دا كوستا (باشاك شهير التركي) ونبيل درار (موناكو الفرنسي) وأشرف حكيمي (ريال مدريد الإسباني) ومروان سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي) وحمزة منديل (ليل الفرنسي) ووليد الحجام (أميان الفرنسي) وبدر بانون (الرجاء البيضاوي).

لاعبو الوسط: كريم الأحمدي (فينورد روتردام الهولندي) ويوسف يت بناصر (كان الفرنسي) وأمين حارث (شالكه الألماني) وزكريا لبيض وياسين أيوب (أوتريخت الهولندي) وفيصل فجر (خيتافي الإسباني) ويونس بلهندة (غلطة سراي التركي) ومبارك بوصوفة (الجزيرة الإماراتي) وسفيان أمرابط (فينورد روتردام الهولندي).

المهاجمون: نور الدين أمرابط (ليغانيس الإسباني) وخالد بوطيب (ملطية سبور التركي) وحكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي) وياسين بامو (نانت الفرنسي) وسفيان بوفال (ساوثهامبتون الإنجليزي) وعزيز بوحدوز (سان باولي الألماني) ووليد أزارو (الأهلي المصري) وأيوب الكعبي (نهضة بركان). 

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير

             

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