رسميا.. الأهلي يتوج ببطولة الدوري بعد تعادل المصري والإنتاج الحربي

توج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة الـ3 على التوالي والأربعين في تاريخه، اليوم الاثنين، وذلك عقب تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيا في الجولة الـ29 للمسابقة.

وبتعادل النادي المصري مع الإنتاج الحربي حصل كل فريق على نقطة وأصبح رصيد المصري 49 نقطة في المركز الرابع، والإنتاج الحربي 39 نقطة في المركز السابع.

وكان الأهلي يحتاج إلى هزيمة أو تعادل المصري في المباراة لكي يتوج رسميا باللقب. وحقق الأهلي انتصاره الخامس عشر على التوالي وتغلب على إنبي بهدف دون رد أمس الأحد قبل ست جولات من نهاية مشوار الدوري.

🏆 رسمياً: الأهلي بطل الدوري للمرة الـ ٤٠ في تاريخه والمرة الثالثة على التوالي.#CHAMPI4ONS#YallaYaAhlypic.twitter.com/sqmiMFaXJB — Al Ahly SC (@AlAhly) March 12, 2018

وبهذا اللقب نال الأهلي النجمة الرابعة التي سيزين بها قميصه الأحمر، متصدرا جدول الترتيب بـ 75 نقطة من 28 مباراة في الصدارة، بفارق 22 نقطة أمام أقرب ملاحقيه الإسماعيلي، الذي لعب 27 مباراة فيما يمتلك المصري 49 نقطة في المركز الرابع من 26 مباراة وتتبقى له مباراتان مؤجلتان وبالتالي فإن فوز الفريق على الإنتاج كان سيؤجل تتويج الأهلي باللقب.

المصدر: وكالات

فادي سيمير