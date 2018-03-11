برشلونة يتوصل لاتفاق لضم لاعب موهوب

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم أنه توصل لاتفاق مع غريميو البرازيلي للتعاقد مع الموهبة الشابة آرثر ميلو.

وقال برشلونة اليوم في بيان نشره على موقعه الرسمي في تويتر "توصل ناديا برشلونة وغريميو لاتفاق بشأن خيار شراء اللاعب آرثر".

وأضاف "إذا فعل برشلونة الخيار، وهو ما يمكن حدوثه في شهر يوليو 2018، فإن الصفقة ستكلف 30 مليون يورو، إضافة إلى 9 ملايين كمتغيرات".

وارتبط لاعب الوسط صاحب الـ21 عاما بالانتقال لبرشلونة خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما سافر مسؤولون من البارسا للبرازيل، وأرسل غريميو وفدا لكتالونيا للتفاوض حول الصفقة.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن برشلونة يتجه لتأجيل ضم اللاعب حتى يناير 2019.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض