بوشار تخرج مبكرا من دورة إنديان ويلز (فيديو)
Reuters
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أخفقت الكندية أوجيني بوشار في تخطي حاجز الدور الأول لبطولة "إنديان ويلز" الأمريكية للتنس، البالغة مجموع جوائزها أكثر من 8 ملايين و645 ألف دولار.
وجاء خروج اللاعبة الكندية على يد صاحبة الأرض الأمريكية ساشيا فيكيري، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (3-6) و(4-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس.
.@SachiaVick sets up @GarbiMuguruza clash in @BNPPARIBASOPEN round 2!— WTA (@WTA) March 8, 2018
Downs Bouchard, 6-3, 6-4! pic.twitter.com/qdK8k3A1VU
وضربت اللاعبة الأمريكية موعدا في الدور الثاني مع الإسبانية غاربين موغوروزا، التي أعفيت من خوض غمار منافسات الدور الأول للبطولة.
المصدر:
نايف الكوردي
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