بوشار تخرج مبكرا من دورة إنديان ويلز (فيديو)

أخفقت الكندية أوجيني بوشار في تخطي حاجز الدور الأول لبطولة "إنديان ويلز" الأمريكية للتنس، البالغة مجموع جوائزها أكثر من 8 ملايين و645 ألف دولار.

وجاء خروج اللاعبة الكندية على يد صاحبة الأرض الأمريكية ساشيا فيكيري، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (3-6) و(4-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس.

وضربت اللاعبة الأمريكية موعدا في الدور الثاني مع الإسبانية غاربين موغوروزا، التي أعفيت من خوض غمار منافسات الدور الأول للبطولة.

المصدر:

نايف الكوردي