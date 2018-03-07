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منتخبات آسيا خاضت 99 مباراة في كأس العالم قبل 99 يوما من مونديال 2018

07 مارس 2018 | 13:53 GMT
منتخبات آسيا خاضت 99 مباراة في كأس العالم قبل 99 يوما من مونديال 2018
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سيقص منتخب السعودية مع نظيره الروسي شريط نهائيات كأس العالم 2018، بعد 99 يوما وتحديدا في 14 يونيو المقبل، على ملعب "لوجنيكي" في موسكو، وهي المباراة المئوية للمنتخبات الآسيوية.

ولعبت المنتخبات الآسيوية 99 مباراة، حتى الآن، في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وحقق منتخب كوريا الشمالية أول انتصار في تاريخ الاتحاد الآسيوي على حساب نظيره الإيطالي، وذلك في نسخة 1966، بينما يعتبر منتخب جاره الجنوبي صاحب أفضل ترتيب بين المنتخبات الآسيوية في تاريخ البطولة، إذا حل في المركز الرابع على أرضه وأمام جماهيره، في مونديال اليابان وكوريا الجنوبية 2002.

كما يعتبر منتخب كوريا الجنوبية إلى غاية الآن الممثل الآسيوي الأكثر خوضا للمباريات في كأس العالم، برصيد 31 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات، مقابل 9 تعادلات و17 هزيمة.

المصدر: "fifa"

نايف الكوردي

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