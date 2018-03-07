منتخبات آسيا خاضت 99 مباراة في كأس العالم قبل 99 يوما من مونديال 2018

سيقص منتخب السعودية مع نظيره الروسي شريط نهائيات كأس العالم 2018، بعد 99 يوما وتحديدا في 14 يونيو المقبل، على ملعب "لوجنيكي" في موسكو، وهي المباراة المئوية للمنتخبات الآسيوية.

ولعبت المنتخبات الآسيوية 99 مباراة، حتى الآن، في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

9⃣9⃣يوماً حتى الإنطلاق! 🇷🇺🏆

لعبت المنتخبات الآسيوية 99 مباراة حتى الآن في نهائيات كأس العالم FIFA. أي مباراة لا تزال في ذاكرتك؟ https://t.co/oXJLDe365r pic.twitter.com/v34RbKJBBk — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 7, 2018

وحقق منتخب كوريا الشمالية أول انتصار في تاريخ الاتحاد الآسيوي على حساب نظيره الإيطالي، وذلك في نسخة 1966، بينما يعتبر منتخب جاره الجنوبي صاحب أفضل ترتيب بين المنتخبات الآسيوية في تاريخ البطولة، إذا حل في المركز الرابع على أرضه وأمام جماهيره، في مونديال اليابان وكوريا الجنوبية 2002.

كما يعتبر منتخب كوريا الجنوبية إلى غاية الآن الممثل الآسيوي الأكثر خوضا للمباريات في كأس العالم، برصيد 31 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات، مقابل 9 تعادلات و17 هزيمة.

المصدر: "fifa"

نايف الكوردي