شاهد.. شباك العملاق دي خيا تهتز "بلدغة" ساحرة!

فاجأ فريق كريستال بالاس ضيفه مانشستر يونايتد بهدف سريع، في المباراة بينهما اليوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وهز لاعب خط الوسط أندروس تاونسيند شباك العملاق الإسباني دافيد دي خيا، حارس الشياطين الحمر، مبكرا في الدقيقة الـ 11، بتسديدة رائعة من داخل قوس منطقة الجزاء، في المقص الأيمن.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي