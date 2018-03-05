الفيفا يحدد حكام المونديال نهاية الشهر الحالي

يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نهاية الشهر الحالي أسماء الحكام الذين سيشاركون في بطولة كأس العالم المقررة هذا الصيف في روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن ماسيمو بوساكا رئيس لجنة الحكام في الفيفا قوله "سيحدث هذا (الإعلان عن حكام المونديال) بعد ندوة في دبي تستمر لأسبوعين وتنتهي في الـ25 من الشهر الجاري.. لم نحدد بعد عدد الحكام الذين سيشاركون في المونديال، ولكن عددهم لن يختلف كثيرا عما كان عليه الحال قبل أربع سنوات".

وشهدت بطولة كأس العالم التي أقيمت في البرازيل عام 2014 مشاركة 25 طاقما تحكيميا.

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وأشار بوساكا إلى أنه عادة ما يعلن الفيفا عن أطقم التحكيم في المونديال خلال شهر يناير، لكن هذه المرة تم تغيير الموعد بسبب إدخال نظام تقنية الفيديو لمساعدة الحكام.

تجدر الإشارة إلى أن الحكم الروسي سيرغي كراسيوف يوجد ضمن قائمة الحكام المرشحين لقيادة مباريات مونديال 2018.

المصدر:RT

عمر بيكضاض