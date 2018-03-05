فيديو.. رباع روسي يرفع وزنا ثقيلا وينزف دما

أحرز الرياضي الروسي ميخائيل شيفلياكوف الميدالية البرونزية، ضمن الدورة الدولية "أرنولد كلاسيك - Arnold Classic" لرياضة رفع الأثقال.

وتمكن الرباع الروسي من تثبيت وزن قدره 426 كيلوغراما، بالرغم من النزيف الذي بدا في الأنف، ليحصل على الميدالية البرونزية في المسابقة. بينما ذهبت الميدالية الذهبية إلى الآيسلندي هافثور جوليوس بجورنسون، الفائز عدة مرات بلقب بطل مسابقة "أقوى رجل في العالم"، والمشهور بتأدية دور غريغور كليغان في مسلسل "لعبة العروش".

بينما كانت الميدالية الفضية من نصيب الأمريكي براين شو.



يذكر أن رياضي كمال الأجسام السابق، والممثل السينمائي أرنولد شوارزنيغر، الفائز بلقب "سيد أولمبيا" عدة مرات، نظم بطولة "أرنولد كلاسيك" أول مرة في عام 1988، وتقام البطولة سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: "lenta.ru"

نايف الكوردي