برشلونة يحسم القمة أمام أتلتيكو مدريد بفضل ميسي

نجح برشلونة في الفوز على ضيفه أتليتكو مدريد 1-0، اليوم الأحد، في قمة الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ويدين برشلونة في هذا الفوز لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أحرز الهدف من ركلة حرة مباشرة في (د.27).

وهو الهدف الرابع والعشرون لميسي في صدارة ترتيب الهدافين والـ600 في مسيرته مع برشلونة، فريقه الوحيد، والمنتخب الوطني.

وبهذه الفوز، استعاد النادي الكتالوني فارق الـ8 نقاط مع أتلتيكو مدريد، فرفع رصيده إلى 69 نقطة، في المقابل تجمد رصيد الأتلتي عند النقطة 61 في المركز الثاني.

المصدر: وكالات

فادي سيمير