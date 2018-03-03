جيرونا يغرق الغواصات الصفراء (فيديو)

خسر فريق فياريال في عقر داره أمام ضيفه الكتالوني جيرونا 0-2، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات المرحلة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح لاعب الضيوف اليوناني كريستيان ستواني باب التسجيل في المباراة عند الدقيقة 16 برأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء، ولم تفلح محاولات الغواصات الصفراء ترجمة أي من الفرص إلى أي هدف، بينما استفاد جيرونا من هجمة مرتدة في الدقيقة 80 لتعزيز النتيجة بهدف ثان عن طريق الهندوراسي أنطوني لوزانو.

وبهذا الفوز، رفع جيرونا رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع مقلصا الفارق مع فياريال السادس الذي توقف رصيده عند 41 إلى نقطة واحدة فقط.

وفي مباراة ثانية تغلب إشبيلية على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين سجلهما كل من الكولومبي لويس مورييل والأرجنتيني فرانكو فازكويز في الدقيقتين 27 و32 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، رفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أتلتيك بيلباو عند 32 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب فرق الليغا.

المصدر: sportbox.ru

أليكسي اسبر