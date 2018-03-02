تغريم مانشستر سيتي بسبب حادثة ديلف

غرم الاتحاد الإنجليزي، مانشستر سيتي مبلغ 50 ألف جنيه إسترليني (68805 دولارات) لفشله في السيطرة على لاعبيه في الهزيمة أمام ويغان أثليتيك في الدور الخامس لكأس الاتحاد، الشهر الماضي.

وتم توجيه الاتهام للناديين عقب اشتباك لاعبي الفريق بعد طرد فابيان ديلف لاعب وسط سيتي في (د.45) بسبب التحام عنيف مع ماكس باور.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيانه، الجمعة، أنه تم تغريم سيتي "فور إقراره بتهمة الإخفاق في السيطرة على لاعبيه".

ومضى ويغان المنتمي لدوري الدرجة الثالثة (فعليا) قدما ليحقق فوزا مثيرا 1-0 على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف قبل النهاية بقرابة 10 دقائق سجله ويل غريغ.

المصدر: رويترز

فادي سيمير