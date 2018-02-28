فالنسيا يفشل في إزاحة ريال مدريد عن المركز الثالث في "الليغا"

فشل فالنسيا في إزاحة ريال مدريد حامل اللقب عن المركز الثالث، بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه أتلتيك بلباو 1-1، اليوم الأربعاء في المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم فالنسيا عبر الفرنسي جيفري كوندوغبيا في (د.23)، وعادل أوسكار دي ماركوس بعد مرور أربع دقائق على انطلاق الشوط الثاني. وأهدر أريتز أدوريز ركلة جزاء لبلباو في (د.36).

وكانت الفرصة سانحة أمام فالنسيا للاستفادة من خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول 0-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة وانتزاع المركز الثالث منه، لكنه اكتفى بنقطة رفعت رصيده إلى 50 نقطة، ليبقى متأخرا عن حامل اللقب بنقطة، في حين ارتفع رصيد بيلباو إلى 32 نقطة في المركز الـ 12.

وأسفرت باقي المباريات، التي جرت اليوم في المرحلة ذاتها، عن فوز إشبيلية على مضيفه ملقة، بهدف نظيف، وانتصار خيتافي على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا، بنتيجة 3-0.

ويلعب اليوم أيضا أتلتيكو مدريد الثاني مع ليغانيس.

وتستكمل المرحلة الخميس فيلتقي ريال بيتيس مع ريال سوسييداد، ولاس بالماس مع برشلونة، وألافيس مع ليفانتي.

المصدر: وكالات

فادي سيمير