باوتيستا يبلغ ربع نهائي بطولة دبي

تأهل الإسباني روبرتو باوتيستا، اليوم الأربعاء، إلى ربع نهائي بطولة دبي للتنس المقامة بالإمارات بفوزه على الفرنسي بيير أوج إيربير 6-4 و6-7 و6-1.

وكان باوتيستا، تغلب في مرتين سابقتين على إيربير، ليواصل تقدمه في البطولة.

وسيواجه اللاعب الإسباني، المصنف 23 عالميا، في ربع النهائي منافسه الكرواتي بورنا كوريتش، المصنف 50 عالميا.

Roberto Bautista Agut books a quarter-final meeting with Borna Coric in Dubai.



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وفي مباراة أخرى، ودع الروسي كارن خاتشانوف البطولة بخسارته أمام الفرنسي لوكاس بويي المصنف ثانيا بنتيجة 4-6 و6-3 و3-6. وكان الروسي هزم منافسه الأحد في نهائي دورة مرسيليا الفرنسية.

ويلتقي بويي في مباراته المقبلة مع الياباني يويشي سوغيتا الثامن الفائز على الالماني يان-لينارد شتروف 7-6 (7-4) و6-4.

وخرج من الدور الثاني البوسني دامير دجومهور الرابع بخسارته أمام الروسي يفغيني دونسكوي 1-6 و1-6، والألماني فيليب كولشرايبر السادس بسقوطه أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4-6 و6-3 و6-4.

المصدر: وكالات

فادي سيمير