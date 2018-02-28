وعد النني لمشجع أرسنال الصغير يشعل "تويتر"

وجه المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال رسالة إلى الطفل الباكي الذي انتشرت صورته عقب الهزيمة أمام فريق مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وسقط أرسنال أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

وانتشرت في الصحف الإنجليزية صورة لطفل من مشجعي المدفعجية وهو يبكي بشدة في المدرجات بعد الهزيمة الثقيلة.

ونشر "النني" صورة الطفل الباكي على حسابه الشخصي بموقع تويتر، وكتب:" دموعك ثمينة جدا بالنسبة لنا جميعا ".

وأضاف اللاعب المصري:" من أجلك ومن أجل جميع مشجعي أرسنال، أنا أعدكم بالقتال من أجل رسم الابتسامة على وجهك ".

Listen, your tears are so precious for all of us. For the sake of you and the sake of all the gunners’ fans I promise you to fight to draw the smile on your face. pic.twitter.com/amvgJxy8fL — Mohamed ELNeny (@ElNennyM) February 26, 2018

المصدر: وكالات

فادي سيمير