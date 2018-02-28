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وعد النني لمشجع أرسنال الصغير يشعل "تويتر"

الرياضة

وعد النني لمشجع أرسنال الصغير يشعل
twitter@ElNennyM
محمد النني
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وجه المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال رسالة إلى الطفل الباكي الذي انتشرت صورته عقب الهزيمة أمام فريق مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وسقط أرسنال أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

وانتشرت في الصحف الإنجليزية صورة لطفل من مشجعي المدفعجية وهو يبكي بشدة في المدرجات بعد الهزيمة الثقيلة.

ونشر "النني" صورة الطفل الباكي على حسابه الشخصي بموقع تويتر، وكتب:" دموعك ثمينة جدا بالنسبة لنا جميعا ".

وأضاف اللاعب المصري:" من أجلك ومن أجل جميع مشجعي أرسنال، أنا أعدكم بالقتال من أجل رسم الابتسامة على وجهك ".

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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