احتجاز لاعبي منتخب التايكوندو المصري بسبب فاتورة

تمكن مسؤولو اتحاد التايكوندو المصري، اليوم الاثنين، من إنهاء أزمة احتجاز عدد من لاعبي منتخبه في مقر إقامتهم في فندق بالإسكندرية، بعد مشاركتهم في منافسات بطولة مصر الدولية للعبة.

وتم احتجاز لاعبي المنتخب لعدم سداد مسؤولي الاتحاد باقي مستحقات الفندق، بحسب تقارير صحفية.

وفوجئ لاعبو المنتخب لدى مغادرتهم الفندق بمنعهم من الخروج إلا بعد سداد مسؤولي الاتحاد رسوم الإقامة، خاصة أن العقد بين الفندق والاتحاد ينص على سداد جزء من المستحقات قبل الدخول والباقي عند المغادرة، وهو ما لم يفعله مسؤولو الاتحاد، ولكن بعد منع اللاعبين من المغادرة أسرع المسؤولين لسداد الشيكات المستحقة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير