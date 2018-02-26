أبطال أوروبا.. زيدان يأمل بتعافي نيمار قبل مباراة الإياب

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أنه حزن لخبر إصابة البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الأحد الماضي.

وقال قائد منتخب فرنسا السابق: "لا أحب أخبار إصابات اللاعبين، وأنا لست مسرورا لخبر إصابة نيمار.. أتمنى عودته سريعا، والمشاركة في مباراة العودة (مباراة الإياب بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان ضمن الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا).

وكان نيمار تعرض لإصابة في كاحل قدمه اليمنى، مساء الأحد، خلال مباراة فريقه أمام مرسيليا ضمن الدوري المحلي والتي فاز فيها فريقه بثلاثية نظيفة.

وأضاف زيزو: "على اللاعبين أن يلعبوا، ولم أتمنَ يوما إصابة لاعب خصم، ولم أكن يوما سببا لتعرض أحد اللاعبين للإصابة".

كنت أشاهد المباراة، وشعرت بالأسى لدى رؤية نيمار يتألم.. أتمنى شفاءه سريعا وألا تكون الإصابة خطيرة، لكن في حالة غيابه، فإن بديله طبعا سيكون فعالا بحسب مدرب الملكي.

ويلتقي باريس سان جيرمان على أرضه في بارك دي برينس، يوم الثلاثاء، الـ6 من شهر مارس القادم، مع حامل اللقب ريال مدريد، في مباراة إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، علما أن المباراة الأولى انتهت بفوز ريال مدريد 3-1 على سانتياغو برنابيو.

وأعرب زيدان عن تفاؤله بإمكانية مشاركة لاعبيه لوكا مودريتش، وتوني كروس، ومارسيلو في المباراة نفسها، رغم عدم تعافيهم من الإصابة بعد.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير