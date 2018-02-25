إصابة نيمار تفسد فرحة سان جيرمان بالفوز على مرسيليا.. (فيديو)

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه مارسيليا بثلاثية، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل ثلاثية الأمراء كل من، المهاجم كيليان مبابي (د. 10)، ومدافع مرسيليا البرتغالي رولاندو دا فونسيكا (د. 27، خطأ في مرماه)، والمهاجم الأوروغوياني أدينسون كافاني (د. 55)، على ملعب "حديقة الأمراء".

وأفسد خروج النجم البرازيلي نيمار من الملعب على نقالة مصابا قبل عشر دقائق من نهاية المباراة، فرحة الأمراء بالنصر العريض على مرسيليا.