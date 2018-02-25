بالفيديو.. غريزمان يقود أتلتيكو مدريد للفوز على إشبيلية!

قاد الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه أتلتيكو مدريد إلى فوز ساحق على إشبيلية (5-2) في عقر داره، اليوم الأحد، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح دييغو كوستا مهاجم للروخي بلانكوس مهرجان الأهداف، في الدقيقة 29، عندما اقتنص كرة من لاعب الفريق الأندلسي الأرجنتيني إيفير بانيغا على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يرسلها إلى داخل الشباك.

وأضاف أنطوان غريزمان الهدف الثاني، بحلول الدقيقة 42، عندما تلقى كرة مرتدة من الدفاع على مشارف منطقة الجزاء، فمر بمهارة من عدة لاعبين قبل أن يسدد الكرة من خط منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

وعاد أنطوان غريزمان، في الدقيقة 51، ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والثالث للضيوف، من ضربة جزاء.

وصنع النجم الفرنسي الهدف الرابع، في الدقيقة 65، بتمريرة رائعة بالكعب، لزميله كوكي، الذي تابعها في شباك الحارس سيرخيو ريكو.

ووقع الفنان أنطوان غريزمان، في الدقيقة الـ 81، على الهدف الشخصي الثالث "هاتريك" والخامس لأتلتيكو مدريد، بتسديدة متقنة في الزاوية اليمنى.

وسجل بابلو سارابيا الهدف الأول للفريق الأندلسي في الدقيقة 85.

واختتم لاعب إشبيلية مانويل نوليتو مهرجان الأهداف بتسجيله الثاني لأصحاب الأرض، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من زمن اللقاء.

وحقق أتلتيكو مدريد انتصاره الخامس على التوالي، ويحتل مركز الوصافة في الليغا، برصيد 58 نقطة، مقلصا الفارق إلى 7 نقاط بينه وبين المتصدر برشلونة، الذي اكتسح ضيفه جيرونا (6-1)، أمس السبت، على ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، بقي إشبيلية في المركز السادس، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 39 نقطة.

المصدر: RT

نايف الكوردي