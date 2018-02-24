تذاكر 4 مباريات بـ 198 ألف دولار بينها لقاء مصر والأورغواي

أعلن نائب حاكم مقاطعة سفيردلوفسك، أن جميع تذاكر منطقة كبار الزوار "VIP" في ملعب "يكاتيرينبورغ أرينا"، لمباريات مرحلة دور المجموعات لمونديال 2018، قد تم شراؤها بمبلغ 198 ألف دولار.

وقال سيرغي شفيندت، نائب حاكم مقاطعة سفيردلوفسك: "لقد اشتروا جميع تذاكر منطقة كبار الشخصيات "VIP"، السعر معلن، وهو الذي قلته (198 ألف دولار). اليوم نرى أنه تم شراء المنطقة، ولكن لا نعرف من قبل من حتى الآن".

ويستضيف ملعب "يكاتيرينبورغ أرينا"، أربع مباريات، الأولى في 15 يونيو، وتجمع منتخبي مصر والأوروغواي، والثانية يوم 21 من الشهر ذاته، وستكون بين فرنسا وبيرو، والثالثة في 24 يونيو أيضا، وتجمع اليابان والسنغال، والرابعة يوم 27 يونيو، وهي بين المكسيك والسويد.

المصدر: "soccer.ru"

نايف الكوردي