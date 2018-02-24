ليستر يتعادل مع ستوك في البريمير ليغ

اكتفى ليستر سيتي بالتعادل الإيجابي (1-1) على أرضه أمام ضيفه ستوك سيتي في اللقاء الذي أقيم اليوم، ضمن منافسات المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمير ليغ).

وتقدم الضيوف بهدف حمل توقيع السويسري شيردان شاكيري، في الدقيقة (43)، قبل أن يسجل مدافع ستوك هدف التعادل لليتسر بالخطأ في مرمى فريقه (70).

وبهذه النتيجة ارتقى ليستر إلى المركز السابع مؤقتا في سلم ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بينما رفع ستوك رصيده إلى 26 نقطة ويقبع في المركز الـ19 قبل الأخير.

المصدر:GOAL24

عمر بيكضاض