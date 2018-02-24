ميسي يمتدح دور مصر العالمي

نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تغريدة على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك امتدح فيها نجاح مصر في برنامجها لعلاج المصابين بالالتهاب الكبدي (ڤيروس سي).

وجاء في التغريدة التي نشرها البرغوث باللغتين الإنجليزية والإسبانية "بعد علاج أكثر من مليون مريض من الالتهاب الكبدي (ڤيروس سي)، باتت مصر تقود العالم بأسره في معركته ضد هذا المرض.. أصبح هناك علاج فعال وفي المتناول لعلاج مرضى الالتهاب الكبدي.. ماذا تنتظر حتى تنضم إلينا للقضاء على هذا المرض؟.

واختتم ميسي تغريدته بوسم #TourNCure و#StopTheWait، في إشارة إلى برنامج السياحة العلاجية المصري "تور أند كيور" الذي يهدف إلى علاج المصابين بـ"ڤيروس سي" من جميع أنحاء العالم.

المصدر: فيسبوك + وكالات

عمر بيكضاض