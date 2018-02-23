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بالفيديو.. أول حالة طرد في الإمارات بعد الاستعانة بتقنية الفيديو

الرياضة

بالفيديو.. أول حالة طرد في الإمارات بعد الاستعانة بتقنية الفيديو
twitter.com/baniyasclub
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أصبحت الإمارات أول دولة عربية تستخدم تقنية الفيديو لمساعدة الحكام وذلك خلال مباراة بني ياس والفجيرة الجمعة في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

وأجرى الاتحاد الاماراتي لكرة القدم عدة تجارب على تقنية الفيديو وآخرها في الدورة الدولية الودية لمنتخبات الناشئين التي اختتمت في دبي، يوم 9 فبراير الجاري، قبل ان يقرر تطبيقها رسميا في دوري الدرجة الثانية، ومن ثم في الأولى اعتبارا من المرحلة التاسعة عشرة التي تنطلق في الأول من مارس المقبل.

ولجأ يحيى الملا حكم مباراة بني ياس وضيفه الفجيرة (1-1)، مرة واحدة إلى تقنية الفيديو، اليوم الجمعة، حين أعاق الإيفواري كواكو فابريس لاعب وسط الفجيرة أحمد الحفيتي بعيدا عن عيون الحكم، الذي عاد ورفع في وجهه البطاقة الحمراء مباشرة بعد الاستعانة بالتقنية في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

المصدر: "twitter/adsportstv"

نايف الكوردي

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