ريال مدريد يعرض 150 مليون يورو لضم هذا النجم!

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الجمعة، عن استعداد ريال مدريد الإسباني، دفع مبلغ كبير، لضم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني.

وأكدت صحيفة "أس" الإسبانية، أن الإسرائيلي بيني زاهافي الوكيل الجديد للهداف البولندي، قام بأول اتصالاته مع إدارة ريال مدريد من أجل تحقيق حلم ليفاندوفسكي في اللعب على ملعب "سانتياغو برنابيو" الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق الإسباني أبلغ وكيل ليفاندوفسكي، عن استعداده لدفع 150 مليون يورو الصيف المقبل، للظفر بخدمات المهاجم البولندي، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف النادي الملكي منذ عام 2013، عندما كان لاعبا في صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وفسخ روبرت ليفاندوفسكي، التعاقد مع وكيله سيزاري كوتشارسكي، بعد 10 سنوات من العمل المشترك، ووقع الأسبوع الماضي مع بيني زهافي، وهو الوكيل الذي أتم صفقة انتقال البرازيلي نيمار إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ الساحرة المستديرة.

وانتقل روبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 29 عاما، في ديسمبر 2016 من بوروسيا دورتموند إلى صفوف بايرن ميونيخ، الذي يمتد عقده معه حتى 2021، وسجل له 139 هدفا في 180 مباراة، خاضها حتى الآن.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي