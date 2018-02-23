فافرينكا ينسحب من بطولة مرسيليا للتنس

انسحب السويسري ستانيسلاس فافرينكا من مباراته الأولى في دورة مرسيليا الدولية للتنس، أمام البيلاروسي إيليا إيفاشكا بداعي الإصابة.

واضطر فافرينكا (32 عاما)، المصنف الـ13 عالميا للانسحاب في المجموعة الثانية من مباراته أمام منافسه البيلاروسي، بعدما شعر بألم في ركبته.

وكانت المباراة السادسة فقط هذا الموسم لفافرينكا الذي كان قد خرج من دور الأربعة لدورة صوفيا البلغارية في 10 فبراير الحالي، علما أنها كانت المرة الأولى التي يبلغ فيها هذا الدور منذ بطولة رولان غاروس الفرنسية حين وصل إلى النهائي في يونيو الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن النجم السويسري توج بثلاثة ألقاب كبرى في مسيرته الاحترافية، وكان الأول في بطولة أستراليا عام 2014، والثاني في بطولة رولان غاروس (2015)، والثالث فلاشينغ ميدوز (2016).

المصدر: وكالات