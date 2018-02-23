شاهد.. رياضي لركوب الأمواج يجازف بحياته!
facebook/extremesportschannel.polska
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تعتبر رياضة ركوب الأمواج من أصعب وأخطر أنواع رياضات المجازفة، فحياة الرياضيين معرضة للخطر بسبب الأمواج الكبيرة وإمكانية الغرق، ولكنها تبقى رياضة مثيرة وشيقة جدا.
وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرياضي يركب أمواجا عالية جدا، تدب الرعب والذعر في القلوب.
المصدر: "facebook/extremesportschannel.polska"
نايف الكوردي
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