شاهد.. جماهير النصر تهشم حافلة فريقها بالحجارة

هاجمت جماهير نادي النصر حافلة الفريق عقب هزيمته أمام ضيفه الباطن (0-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في الدور ثمن النهائي لكأس السعودية.

ورشقت جماهير النصر حافلة الفريق بالحجارة وقوارير المياه معبرة عن غضبها لهزيمة الفريق وتدني النتائج خلال الفترة الماضية، كما قام عدد من جماهير النصر قبل ذلك في مدرجات الملعب، بإلقاء قوارير الماء على اللاعبين أثناء خروجهم من أرضية الملعب، بعد صافرة النهاية.

المصدر: "alriyadh.com"

نايف الكوردي