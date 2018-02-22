أتلتيكو مدريد يؤكد علو كعبه على كوبنهاغن الدنماركي (فيديو)

جدد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزه على منافسه كوبنهاغن الدنماركي، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، وذلك في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

وسجل المهاجم كيفن غاميرو هدف الفوز الوحيد للروخي بلانكوس مبكرا، في الدقيقة السابعة من انطلاق صفارة البداية.

وكان أتلتيكو مدريد قد هزم كوبنهاغن (4-1)، في عقر داره، يوم الخميس الماضي، وحجز بالتالي مقعدا له وبجدارة في دور الـ 16 لمسابقة الدوري الأوروبي.

المصدر: "championat.com"

نايف الكوردي