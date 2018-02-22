إمبراطور روما يشيد بالفرعون صلاح

أشاد أسطورة كرة القدم الإيطالية فرانشيسكو توتي، بزميله السابق في روما، المصري محمد صلاح، معتبرا إياه من أفضل اللاعبين في العالم، في الوقت الحالي.

وقال فرانشيسكو توتي، لصحيفة "ميرور" البريطانية: "المستوى الذي يقدمه محمد صلاح في الوقت الراهن يؤكد أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وعلى الرغم من ذلك أعتقد أن بإمكانه تقديم الأفضل".

وأضاف إمبراطور روما: "أعرفه جيدا، هو صديق جيد يريد دائما أن يتطور، يعمل على أن يصبح لاعبا أفضل، يفعل كل الأشياء الصحيحة، يتدرب ويعمل بجدية، ويستمع للمدربين، وهذا سبب أدائه الجيد في الوقت الحالي، وربما يستطيع تقديم أفضل من ذلك".

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي ليفربول في الموسم الحالي برصيد 30 هدفا في كافة المسابقات، ويشغل المركز الثاني في قائمة هدافي البريمير ليغ، برصيد 22 هدفا، بفارق هدف واحد فقط خلف متصدر الهدافين هاري كين، مهاجم توتنهام.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي