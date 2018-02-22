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الشحات ينضم إلى صفوف الفراعنة استعدادا لمونديال روسيا 2018

22 فبراير 2018 | 15:08 GMT
الشحات ينضم إلى صفوف الفراعنة استعدادا لمونديال روسيا 2018
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KHALED DESOUKI / AFP

كشف المدرب العام لمنتخب مصر لكرة القدم، أسامة نبيه، أن اللاعب حسين الشحات، فرض نفسه على الجهاز الفني للمنتخب، بعد تألقه بشكل كبير مع فريقه العين الإماراتي.

وأكد نبيه أن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، تابع أكثر من لاعب في الدوري العام وأيضا، لاعبين محترفين، ونجح أكثر من لاعب في إقناع كوبر بالانضمام لصفوف الفراعنة في معسكر مارس المقبل.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة بقيادة كوبر، استبعاد صالح جمعة المحترف في نادي الفيصلي السعودي بسبب عدم ثبات مستواه إلى جانب تألق حسين الشحات، الذي يجيد اللعب في مركز الوسط المهاجم.

ومن المنتظر أن يعلن هيكتور كوبر عن قائمة اللاعبين المحترفين، يوم 4 مارس المقبل، استعدادا للسفر إلى سويسرا، يوم 19 مارس، لخوض مباراتين وديتين أمام كل من البرتغال واليونان، يومي 23 و 27 من الشهر ذاته، وذلك في إطار استعداداته لنهائيات كأس العالم 2018، في روسيا.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي 

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