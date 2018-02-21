شاهد.. جولة عصيبة على بطل للعالم بالملاكمة إثر إصابة في اليد

تمكن بطل العالم للملاكمة البريطاني جورج غروفز من الفوز على مواطنه كريس يوبانك، رغم تلقيه إصابة في اليد في النزال الذي جمعهما ضمن الدور قبل النهائي لدورة سلسلة السوبر (WBSS).

وكان النزال حذرا في بدايته وخاصة بالنسبة إلى جورج غروفز الذي فرض إيقاعه عليه، وحامي الوطيس في الجولات المتأخرة وخاصة في الأخيرة ومن قبل كريس يوبانك "جونيور"، الذي حاول تعويض ما فاته لانتزاع الفوز من البطل، سيما وأن الأخير لم يكن قادرا على الدفاع عن نفسه بيده اليسرى لإصابتها.

إلا أن جورج غروفز الملقب بالقديس جورج، وبالرغم من كل ذلك، تمكن من توجيه عدة ضربات قوية إلى منافسه بقبضته اليمنى كاد أن يسقطه بإحداها، والدفاع عن نفسه بالتحرك بشكل جيد مع التمويه بجسمه، وتحمل ما تلقاه من ضربات قوية من خصمه.

واحتفظ جورج غروفز (29 عاما) بلقب بطل العالم المطلق للوزن المتوسط، وحقق انتصاره الـ28 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، منها 20 بالضربة القاضية، مقابل ثلاث خسائر.

في المقابل، مني كريس يوبانك "جونيور" (28 عاما) بالهزيمة الثانية حتى الآن، لقاء 26 انتصارا، منها 20 بالضربة القاضية أيضا.

وسيكون جورج غروفز في نهائي دورة "سلسلة السوبر - World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي، في الـ2 من يونيو/حزيران 2018 في قاعة "O2 Arena" في لندن بانتظار الفائز من النزال الذي يجمع الألماني يورغن بريمير والبريطاني كالوم سميث، في مدينة نورنبيرغ الألمانية، ليلة السبت المقبل.

إقرأ المزيد

المصدر: "facebook/WBSuperSeries"

نايف الكوردي