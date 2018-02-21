كيربر تصعد إلى ثاني أدوار بطولة دبي

تأهلت الألمانية أنجيليك كيربر إلى ثاني أدوار بطولة دبي للتنس البالغ مجموع جوائزها 2.5 مليون دولار، عقب فوزها على التشيكية باربورا ستريكوفا بمجموعتين دون رد.

واحتاجت النجمة الألمانية لـ59 دقيقة لتتجاوز عقبة منافستها التشيكية، بواقع (6-2 و6-1).

وتلعب كيربر المصنفة أولى عالميا سابقا والسادسة حاليا في مباراتها المقبلة مع الإيطالية سارا إيراني، التي تأهلت على حساب الأوكرانية ليجيا تسورنكو، بفوزها عليها بنتيجة (6-4 و6-3).

وبلغت الدور الثاني أيضا، الفرنسية كارولين غارسيا بتغلبها على التشيكية الأخرى لوسي سافاروفا (6-3 و7-5)، والروسية يكاترينا ماكاروفا التي حجزت بطاقتها بفوزها على اللاتفية اناستاسيا سيفاستوفا (3-6 و7-6).

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض