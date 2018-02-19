فيديو.. غوارديولا يتلقى صفعة قوية!

وجه فريق ويغان أثليتيك صفعة قوية لضيفه مانشستر سيتي بإطاحته به من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، اليوم الاثنين.

ويدين ويغان أثليتيك بالفضل في انتصاره المفاجئ، لمهاجمه ويل غريغ، الذي أحرز هدف الفوز "الذهبي" الوحيد له، عند الدقيقة 79. ولعبت كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني، بعد طرد فابيان ديلف، في نهاية الشوط الأول.

وضرب ويغان أثليتيك موعدا في الدور ربع النهائي مع ساوثهامبتون، الذي تغلب بدوره على مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي