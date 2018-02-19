كأس العالم تودع فلسطين

ودعت فلسطين، اليوم الاثنين، النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد زيارة استمرت لمدة ثلاثة أيام، ضمن جولتها لأكثر من 50 دولة حول العالم، قبيل انطلاق مونديال روسيا 2018.

وقد وصلت "كأس العالم" إلى فلسطين السبت الماضي، في محطتها العربية الأولى ضمن جولتها حول العالم، حيث نظمت شركة المشروبات الوطنية "كوكاكولا/كابي"، في مقرها مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم حفلا رسميا بحضور شخصيات رسمية مثل، زاهي خوري رئيس مجلس إدارة الشركة وعماد الهندي مدير عام الشركة، وسوزان شلبي نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وهَني ثلجية ممثلة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

جولة كأس العالم FIFA من Coca-Cola زارت قبرص للمرة الأولى!

الكأس الذهبية في الشرق الأوسط الآن 🏆🛬 😉

المحطة الحالية ⬅️ 17-19 فبراير: رام الله، فلسطين 🇵🇸

المحطات القادمة ⬇️

20 فبراير: عمان، الأردن 🇯🇴

21 فبراير: دبي، الإمارات 🇦🇪

22-23 فبراير: الخرطوم، السودان 🇸🇩 pic.twitter.com/p30wSIxEsI — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 18, 2018

وشهد اليوم الأخير من استضافة الكأس زيارة حشود من ذوي الإعاقة وطلبة المدارس من مختلف المحافظات، إضافة إلى المئات من طلبة الجامعات الفلسطينية، وآلاف المواطنين ممن حظوا بفرصة التقاط الصور التذكارية إلى جانب كأس العالم. واستقبلت الشركة العشرات من الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة والتي وجهت لها الدعوة من قبل شركة المشروبات الوطنية من أجل رؤية الكأس عن كثب والتقاط الصور التذكارية معها، بالإضافة إلى حضور عدد من أعضاء اللجنة البارالمبية الفلسطينية.

وحطت كأس العالم رحالها في فلسطين وللمرة الثانية، ضمن جولتها العالمية، استعدادا لتنظيم بطولة مباريات كأس العالم، التي تستضيفها روسيا في الفترة ما بين (14 يونيو/حزيران، و15 يوليو/تموز 2018.

المصدر: وكالة معا

نايف الكوردي