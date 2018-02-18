الكازاخستاني لوتسنكو يحرز لقب طواف عمان

أحرز دراج فريق أستانا الكازاخستاني أليكسي لوتسنكو لقب طواف عمان الدولي للدراجات الهوائية، اليوم الأحد، بعد المرحلة الـ6 التي تصدرها النرويجي ألكسندر كريستوف في مسقط.

وأنهى لوتسنكو السباق بتوقيت قدره 22:49.50 ساعة، متقدما بفارق 11 ثانية فقط على الكولومبي ميغيل أنخل لوبيز (أستانا)، و28 ثانية على الإسباني غوركا إينسوستي (البحرين-ميريدا).

وحل كريستوف في المركز الأول في المرحلة السادسة والأخيرة قاطعا مسافة 135,5 كلم في 3:11.29 ساعات، لكنه ليس ضمن العشرة الأوائل في الترتيب العام.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير