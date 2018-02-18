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توماس باخ  يعتزم فتح "صفحة جديدة" في العلاقات مع روسيا

الرياضة

توماس باخ  يعتزم فتح
Sputnik
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ
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أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ في لقاء مع الرياضيين الروس، عزمه على "قلب صفحة" العلاقات مع روسيا بعد اختتام الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الشمالية.

وتعليقا على نوايا باخ الحسنة، قال ستانيسلاف بوزدنياكوف رئيس وفد الرياضيين الروس إلى الأولمبيا بعد اللقاء: "بحثنا معه قضايا حساسة وطرحنا عليه أسئلة حادة ومعقدة. اللقاء الأول كان صعبا، فيما ستكون اللقاءات المقبلة أبسط بالنسبة إليه".

وذكر بوزدنياكوف أن اللقاء جرى في 14 فبراير في القرية الأوليمبية في بيونغ تشانغ، وكرس لبحث حرمان الروس من المشاركة. 

وأشار إلى أن مبادرة اللقاء تعود لتوماس باخ نفسه، والذي أبدى الرغبة في أن يكون اجتماعه مع الفريق الروسي أول لقاء له مع الوفود الأولمبية.

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المصدر: iz.ru

ادوارد سافين

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