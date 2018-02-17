لوكاكو يقود اليونايتد إلى ربع نهائي كأس إنجلترا رغم جدل تقنية الفيديو

تأهل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم بفوزه على مضيفه هادرسفيلد 2-0، في الدور الخامس، السبت، في مباراة أثارت جدلا كبيرا حول تقنية الفيديو المساعدة للحكام.

وأحرز المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفي يونايتد في (د.3 و55).

ولحق يونايتد بتشلسي الفائز الجمعة على هال سيتي (درجة ثانية) 4-0 وليستر سيتي الفائز على شيفيلد يونايتد 1-0.

وغاب عن مواجهة يونايتد لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا بسبب المرض، لكنه بكر في افتتاح التسجيل عن طريق لوكاكو بعد كرة بدأها مع الإسباني خوان ماتا (3).

وبعد تسجيل ماتا الهدف الثاني إثر تمريرة من آشلي يونغ قبل نهاية الشوط الأول، أثير جدل كبير بعد إلغاء الهدف بتوصية من حكام الفيديو الجالسين في استديو في لندن على بعد نحو 300 كلم من الملعب، نتيجة رسم غير متواز لخط التسلل، أثار سخرية جارفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الشوط الثاني، أظهر مخرج المباراة خط تسلل جديد، مستقيم هذه المرة، يظهر تسلل ركبة ماتا بفارق بسيط عن آخر مدافع لهادرسفيلد.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير