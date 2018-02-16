موناكو يكتسح ديغون في الدوري الفرنسي

عزز فريق موناكو وصافته لترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه ديغون 4-0، خلال المباراة التي جمعتهما، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الـ 26 من الليغا1.

سجل بالدي دياو كايتا في (د.13) وفابينيو في (د.69 من ركلة جزاء) وروني لوبيز في (د.87) وكميل جليك في (د.90+3) أهداف موناكو.

ورفع موناكو رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط خلف المتصدر باريس سان جيرمان الذي يواجه ستراسبورغ غدا السبت، وتوقف رصيد ديغون عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف خلف كان الذي يواجه رين غدا أيضا.

المصدر: وكالات

فادي سيمير