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مدرب البرازيل يؤكد حضور 15 لاعبا لمونديال روسيا

16 فبراير 2018 | 20:41 GMT
مدرب البرازيل يؤكد حضور 15 لاعبا لمونديال روسيا
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/ AFP

حدد مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم تيتي، الجمعة، 15 لاعبا سينضمون إلى تشكيلته لخوض نهائيات كأس العالم في روسيا، وسيكون تياغو سيلفا وروبرتو فيرمينو ضمن الأسماء المؤكد حضورها.

واستبعد سيلفا من تشكيلة باريس سان جيرمان على نحو غير متوقع خلال الخسارة 3-1 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

وواجه فيرمينو، الذي يلعب ضمن صفوف ليفربول، منافسة صعبة لنيل مكان كبديل للثلاثي الهجومي الأساسي والذي يضم نيمار لاعب سان جيرمان، وفيليبي كوتينيو لاعب برشلونة وغابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي.                 

وقال تيتي في مقابلة مع موقع يو.أو.ال اسبورتيس البرازيلي الشهير: "التشكيلة الأساسية ستكون كالآتي، أليسون ومارسيلو وميراندا وماركينيوس وداني ألفيس وباولينيو وريناتو أوغوستو وكاسيميرو ونيمار وكوتينيو وغابرييل جيسوس".

وأكمل فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي وويليان من تشيلسي قائمة الأسماء التي تأكدت مشاركتها في التشكيلة التي ستضم 23 لاعبا.

وأوقعت القرعة البرازيل، وهي المنتخب الوحيد الذي فاز بلقب كأس العالم خمس مرات، في المجموعة الخامسة التي تضم كوستاريكا وسويسرا وصربيا.

وستخوض البرازيل مباراتين وديتين أمام روسيا مستضيفة النهائيات وألمانيا حاملة اللقب.

المصدر: رويترز

فادي سيمير

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